Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ortaköy saldırısının failinin yakalanmasına ilişkin "Bütün imkanları seferber ederek, kameralardan tutun dijital verilere kadar, en ince detayına kadar değerlendirmek suretiyle teröristi adeta izlerine baka baka takip ettiler ve neticede yakaladılar. Bu, polis teşkilatımızın büyük başarısıdır." dedi.



Bozdağ, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Ortaköy'deki bir gece kulubüne yılbaşı gecesi düzenlenen saldırının failinin yakalanmasına konusunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ekibini kutlayan Bozdağ, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün başkanlığında polis teşkilatının, istihbaratın ve diğer yardımcı birimlerin el birliğiyle çok başarılı bir operasyon gerçekleştirildiğini belirtti. Bozdağ, "Reina saldırısının olduğu günden bugüne kadar bütün imkanları seferber ederek, kameralardan tutun dijital verilere kadar, en ince detayına kadar değerlendirmek suretiyle teröristi adeta izlerine baka baka takip ettiler ve neticede yakaladılar. Bu, polis teşkilatımızın büyük başarısıdır." değerlendirmesinde bulundu.



Bozdağ, DEAŞ terör örgütüyle bu eylemin bağlantısının güneş gibi ortada olduğunu vurgulayarak, şimdiye kadar ortaya çıkan bütün verilerin DEAŞ terör örgütünü işaret ettiğini söyledi.



Failin yakalanmasının, DEAŞ terör örgütü adına eylem gerçekleştiren bir isim olması nedeniyle büyük önem arz ettiğini dile getiren Bozdağ, soruşturma sırasında DEAŞ terör örgütüne dair önemli bilgilere ulaşılacağını vurguladı.



Türkiye'de, DEAŞ terör örgütüyle irtibatlı olanların bulunması, tespiti, çalışma yöntemlerinin belirlenmesi ve bunların yargıya teslim edilmesi bakımından önemli verilerin elde edebileceğini değerlendiren Bozdağ, failin yakalanmasının, Türkiye'de bundan sonra DEAŞ terör örgütünün muhtemel eylemleri karşısında bütün güvenlik güçlerinin daha tedbirli, dikkatli ve eylemleri önceden tespit konusunda daha başarılı olmalarını sağlayacağına işaret etti.



"Tespit edilen izleri takip noktasında pek çok noktaya ulaşıldı"



Bakan Bozdağ, saldırganın yakalanması için iki binden fazla polisin bu süreçte görev aldığını, binlerce kamera görüntüsünün tek tek izlenip analiz edildiğini ve tespit edilen izleri takip noktasında pek çok noktaya ulaşıldığını anlattı. Bu süreçte, İzmir'de ve İstanbul'da değişik yerlerde operasyonlar yapıldığını anımsatan Bozdağ, failin yakalanmasının, başarılı ve sağlıklı iz takibinin doğal bir sonucu olduğunu söyledi.



Bozdağ, elde edilen başarıda, sadece emniyet istihbarat veya milli istihbaratın değil vatandaşın da bilinçli şekilde Emniyet'e verdiği bilgilerin de önemli katkısı olduğunu dile getirdi.



"Adil Öksüz'ün birileri tarafından saklandığını düşünüyorum"



Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasının firari şüphelisi Adil Öksüz'ün 15 Temmuz darbe girişiminin akabinde yakalandıktan sonra serbest bırakıldığını ve hala arandığını anımsatan Bozdağ, "Ortaya çıkan deliller gösteriyor ki Adil Öksüz bu darbe teşebbüsünde kilit rol oynayan isimlerden bir tanesi ve ifadeler içerisinde o gece Akıncılar Üssü'nde Öksüz'ün olduğunu söyleyen kişiler var." dedi.



Bozdağ, Adil Öksüz'ün esasında bu kadar saklanma becerisine sahip birisi olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Onun birileri tarafından saklandığını düşünüyorum. Adil Öksüz ismi Türkiye kamuoyuna mal olduktan sonra resimleri, görüntüleri bütün Türk halkı tarafından öğrenildi. Türk halkı da bu darbe teşebbüsüne karışanlar konusunda en az bizim kadar hassas. Bir yandan istihbarat birimlerimiz, bir yandan emniyet birimlerimiz görevlerini yaparken vatandaşlarımız da Adil Öksüz'ü gördüğü zaman kolluk güçlerimize mutlaka bilgi aktaracaklardır. O açıdan Adil Öksüz'ün kafasını bulunduğu yerden dışarı çıkarabilme şansının olduğuna pek ihtimal vermiyorum. Bir yerde birileri tarafından saklandığını düşünüyorum. Ama eninde sonunda Türk polisi, jandarma, güvelik güçlerimiz, halkımızın da desteğiyle Adil Öksüz'ü saklandığı inde bulacak ve yargıya teslim edecektir. Tıpkı DEAŞ'lı teröristin yargıya teslim edilmesi gibi. Şu anda henüz ulaşılamadı ama büyük bir çabanın sürdüğünü, iz takibinin yapıldığını biliyoruz. İnşallah bu iz takibi burada olduğu gibi neticeye ulaşır."



"Öksüz'ün Türkiye'de olduğunu düşünüyorum"



Bozdağ, Öksüz'ün ülke dışına çıktığına dair herkesin bir değerlendirme yaptığını ancak değerlendirmelerin somut verilerden ziyade bazı emarelere dayandırıldığını söyledi.



Adil Öksüz'ün Türkiye sınırları dışına çıkmayı başardığına ihtimal vermediğini dile getiren Bozdağ, "Çünkü olay oldu, hemen arkasından konu deşifre oldu, güvenlik güçleri harekete geçti, Türkiye'nin bütün hudut kapıları bilgilendirildi ve tedbirler alındı. Bir hareket hali olur olmaz ilgili birimlere, halkımız tarafından iletileceğini düşünüyorum. O yüzden Türkiye'de fazla hareket ettiğini düşünmüyorum. Güvenlik güçlerimiz işin takibinde. Ben, Türkiye'de olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



(Sürecek)