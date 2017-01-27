Bozbey Mahalleleri Geziyor

"Başkan burada" karavanıyla makamını Çaylı Mahallesi'ne taşıyan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, vatandaşları dinledi.



Her cuma günü mahalleleri ziyaret eden Başkan Mustafa Bozbey'in karavanının bu haftaki durağı Çaylı Mahallesi oldu. Mustafa Bozbey, ilk Çaylı Mahalle Muhtarı Hasan Arslan ile birlikte esnafı ziyaret etti. Başkan Bozbey, daha sonra karavandaki makamında halkla bir araya geldi. Muhtar, yeni bir okula ihtiyaç duyduklarını belirterek, mahallede bulunan parkın düzenlenmesi istedi. Konuyu değerlendireceklerini belirten Başkan Mustafa Bozbey, park talebini de en kısa sürede yerine getireceklerini ifade etti.



Mustafa Bozbey'i karavandaki makamında ziyaret edenler arasında Çaylı Kadın Derneği de vardı. Desteklerinden dolayı Bozbey'e teşekkür eden kadın derneği üyeleri, daha faal olmak için yeni bir alan talebinde bulundu. Gün boyu çalışmalarını Çaylı Mahallesi'nde sürdüren Mustafa Bozbey, kendisinden randevu talep eden vatandaşları da karavanında ağırladı.



Başkan Mustafa Bozbey, mahalleli çocuklara da tatilde okumaları için kitap armağan etti. - BURSA