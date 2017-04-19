Bozbey: "Kentsel Dönüşüm Yaptığımızı Zannediyoruz"
Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa’da 20 yıllık binaların yıkıldığına dikkat çekerek “Şimdi o yapıları yıkıyoruz ve yoğunluğu iki kat artırıyoruz.
Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa'da 20 yıllık binaların yıkıldığına dikkat çekerek "Şimdi o yapıları yıkıyoruz ve yoğunluğu iki kat artırıyoruz. Böylece kentsel dönüşüm yaptığımızı zannediyoruz. Bu anlayışla gidilirse Bursalılar 2030'lu yıllarda başka yere taşınır" dedi.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), "Kentsel Dönüşüm Forumu" düzenledi. İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İşadamları Derneği (İMSİAD), Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BTSO İnşaat Konseyi'nin de destekleriyle düzenlenen 'Kentsel Dönüşüm Forumu' şehrin dinamiklerini buluşturdu. 'Nasıl Bir Kentsel Dönüşüm?" temasıyla düzenlenen forumda konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentsel dönüşüm ve yenileme arasındaki farka işaret etti. Bursa'nın 1960'lı yıllardan itibaren kaybedilmeye başlandığını söyleyen Mustafa Bozbey, "Günümüzde gelişmiş ülkeler, bir kent oluştururken en az 100 yıl sonrasını düşünüyor. Biz şimdi 20 yıllık binaları yıkıyoruz. Neyin kentsel yenilemesinden, neyin şehirciliğinden bahsediyoruz. Hep şehrin içini yıkıyoruz. Mesela Ataevler... Bu yapılar 23-24 yıl önce yapıldı. Şimdi yıkıyoruz ve yoğunluğu iki kat artırıyoruz. Böylece kentsel dönüşüm yaptığımızı hayal ediyoruz. Eğri oturup doğru konuşalım. Dönüşüm değil bunlar, kentsel yenileme. Yıllardır söylüyorum kentsel dönüşüm, gerçekten deprem riski yaşayan önemli bölgelerde olur. İnsanla başlar, insanla biter. Arada yapıları yenilersiniz. İnsanı dönüştüremediğiniz takdirde, binaları ne kadar yenilerseniz yenileyin insanları mutlu edemezseniz. Biz bunu şu anda dönüşüm bölgelerinde yapmıyoruz. Dönüşüm insanla başlar insanla biter" dedi.
Kentsel yenileme yapılarak yoğunluğun artırıldığı yerlerde, alt yapıların yeterliliğine bakılmadığını da kaydeden Başkan Mustafa Bozbey, "Ataevler'de yenileme yapılıyor. Orada 17 bin nüfus vardı, muhtemelen şimdi 30 bine çıkacak. BUSKİ altyapıyı değiştirmek zorunda. Elektrik, telefon, doğalgaz ayrı konu. Bu da çok önemli bir maliyeti ortaya koyacaktır. Kentsel yenilemeyi yaparken her yönüyle düşünmemiz gerekiyor. FSM Bulvarı'nda bir sitenin yıkılıp yapılması kentsel dönüşüm değildir. Bu konuda Bursa gerçekten değerini giderek yitiriyor. Bu anlayışla gidersek fazla değil 2030'lu yıllarda Bursalılar'ın çoğu başka şehirlere taşınır. Altyapı, trafik, hava kirliliği, çevresel faktörler derken kaliteli yaşamdan giderek uzaklaşacağız. Yaşam kalitemizin düştüğü yerde de kimse durmaz" dedi.
Başkan Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, İmar Koordinasyon Merkezi oluşturarak, bu merkezde her belediyeden yetkilileri bir araya getirmesi gerektiğini ifade etti. Nilüfer Belediyesi olarak Kayapa'da örnek bir çalışma yaptıklarını da anlatan Başkan Bozbey, "Bir yeri planlarsınız o bölgede şehirciliğin bütün her şeyini uygularsınız ve insanları oraya kaydırırsınız. Dünyada çok sayıda örnekleri var. Bölgeyi boşaltarak dönüştürüyorlar. Orada yaşayanları mağdur etmiyorlar. Ben kentsel dönüşüm alanlarının hep beraber belirlenip, uydu kentlerin ortaya konulmasıyla bu sorunun çözülmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.
Bozbey, konuşmasında şehirdeki otopark sıkıntısına da dikkat çekti. Düzenleme yapılmazsa sokakların içinden çıkılmayacak hale geleceğini kaydeden Bozbey, "İlgili yasa şu anda '4 daireye bir otopark' diyor. O zaman sokakların içinden çıkamayız. Büyükşehir Belediyesi ile alacağımız kararla genel anlamda bu meselenin önüne geçebiliriz" diye konuştu. - BURSA
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