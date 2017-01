Bozbey Karavanıyla Mahalle Mahalle Geziyor

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in halkı dinlemek için kullandığı "Başkan Burada Karavanı", bir yılda 64 mahalleyi dolaştı.



"Başkan Burada" projesi kapsamında her hafta cuma günleri makamını Nilüfer'in bir mahallesine taşıyan Başkan Mustafa Bozbey, Nilüfer'in mahallelerini ziyaret ederek, bir gününü vatandaşla geçiriyor. '4x4 başkanlık 7/24 hizmet' anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Bozbey, 2015 Mart ayında başlayan 'Başkan Burada' projesiyle 2016 yılında da halkın yanında oldu. Bozbey, daire müdürleri ve başkan yardımcılarıyla birlikte Nilüfer'in 64 mahallesinin hepsine giderek hem sıkıntıları yerinde inceledi, hem de halkın taleplerini öğrendi.



Kendisiyle görüşmek için randevu talep eden vatandaşları da Başkan Burada Karavanı'nda kabul eden Mustafa Bozbey, ferdi ve gruplar halinde olmak üzere yaklaşık 3 bin 500 kişiyle görüştü. Proje sayesinde eksiklikleri yerinde görerek giderme şansı bulduklarını belirten Bozbey, "Vatandaşlarımızla birlikte her şeyi yerinde tespit etmek ve çözüm bulmak en doğrusu. Bu projeyi sürekli hale getireceğiz. Amacımız, 4x4 başkanlık, 7/24 hizmet. Yani haftanın 4 günü, 4 saat belediyede, kalan zamanlarda da halkın içinde, halka sorarak, projeleri halkla beraber uygulamak. Her haftanın 5'inci gününde de makamımızı bir mahalleye taşıyoruz. Vatandaşlarımıza 7/24 hizmet veriyoruz" dedi.



Başkan Bozbey, 2017 yılı itibariyle Başkan Burada projesi kapsamında mahallelere ikinci tur ziyaretleri başlattı. 2017 yılında önce Akçalar'a giden Bozbey'in bundan sonraki durağı Yaylacık Mahallesi oldu. Yaylacık Camii meydanında vatandaşları dinleyen Bozbey, "Nilüfer Belediyesi olarak 4x4 başkanlık 7/24 hizmet hedefimize ulaşıyoruz. Biz haftanın 4 günü makamdayız, cuma günleri ise ofisimizi mahallelerimize taşıyoruz. Mahalle halkını dinleyip meseleleri yerinde görüyoruz. Türkiye'de örnek bir proje. Her cuma günü bir mahallemizdeyiz. 64 mahallemizi gezdik. Şimdi ikinci tura başladık. Bu devam edecek. Bu proje ile belediyeye gelemeyen vatandaşlarımızın ayağına gidiyoruz" dedi. - BURSA