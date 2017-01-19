Bozbey: "Hedefimiz Sağlıklı Bir Şehir"

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ilçeyi her yönden sağlıklı bir yer haline getirecek çalışmaları hayata geçirdiklerini söyledi.



Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Sağlıklı Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyesi ve Anadolu Üniversitesi Ekoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Cengiz Türe'yi makamında ağırladı. Başkan Bozbey ile Prof. Türe, sağlıklı kent politikaları, kentsel karbon yönetimi, bilimsel gelişmeler ve uygulamalar konusunda fikir alışverişinde bulundu. Ziyarette Sağlıklı Kentler Birliği Koordinatörü Necla Yörüklü ile Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi ve Sağlıklı Kentler Birliği Nilüfer Meclis Üyesi Ali Uçar da hazır bulundu.



İklim değişikliği ve küresel ısınmanın yerel yönetimlere önemli görevler yüklediğini belirten Bozbey, "Nilüfer Belediyesi olarak bilimin ışığında sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Nilüfer'de, kentsel karbon yönetimi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının biçimde kullanılmasını öncelikli hedeflerimiz arasına koyduk. Bu konuda iyi uygulama ve örnekleri ortaya çıkarmak için çalışıyoruz" dedi.



Bozbey, "İlçe belediyeleri arasında Türkiye'de örneği olmayan hava kalitesi ölçüm cihazımızı Halk Evi'nin çatısına yerleştirdik. Haftalık olarak ölçüm sonuçlarını halkımızla paylaşıyoruz. Karbon salımını azaltmak için halkımızı bisiklet kullanmaya teşvik ediyoruz. Bisiklet yollarımızın yanı sıra her yıl gençlerimize beş yüz bisiklet dağıtıyoruz. Geleceğe yönelik stratejik planımızı oluşturuyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA