Bozbey'den Emniyet Müdürü Zeybek'e Ziyaret

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine getirilen Mustafa Hüsnü Zeybek'i makamında ziyaret etti.



Başkan Mustafa Bozbey, Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Mustafa Hüsnü Zeybek'e nezaket ziyaretinde bulundu. Emniyet teşkilatının vatandaşların huzuru için gece gündüz çalıştığına dikkat çeken Mustafa Bozbey, "İnanıyorum ki belediye, emniyet ve kaymakamlık iş birliğiyle Nilüfer'deki huzur artarak devam edecek" diye konuştu.



Ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getiren Emniyet Müdürü Zeybek de, "Hizmet anlamında bize bırakılan çıtayı bir üst seviyeye çıkarmak istiyoruz. Nilüfer'i daha huzurlu ve daha yaşanabilir hale getirmek için hep birlikte çalışacağız" dedi. - BURSA