Bozbey: "Çocuklarımız Temiz Bir Çevrede Yaşasın İstiyoruz"

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Memleketçi Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MİSİAD) her pazartesi düzenlediği Memleket Meclisi Platformu'na konuşmacı olarak katıldı.



Nilüfer Dernekler Yerleşkesi'nde düzenlenen toplantıda Başkan Bozbey, Nilüfer'de uygulanan insan odaklı projeleri paylaştı. Bozbey, "Bir tarafta 'Nükleer enerji mi yapalım', diğer tarafta 'Kömürden enerji mi üretelim' konuları tartışılıyor. Kömürle ilgili sadece Marmara bölgesinde dokuz civarında projeden bahsediliyor. Bence bu bir katliam. Dünya artık enerjisini temiz enerjiden elde ediyor. Bugün Hollanda enerjisinin tamamını rüzgar ve güneşten elde ediyor ve dışarıya satmaya başladı" dedi.



Beşevler Mahallesi'nde yer alan Nilüfer Belediyesi Cimnastik Salonu'nun çatısını güneş enerji sistemiyle kapladıklarını kaydeden Başkan Bozbey, şu an enerji üretebildiklerini ancak gerekli kararlar çıkmadığı için sisteme enerji veremediklerini söyledi. Mustafa Bozbey, "Beşevler Cimnastik Salonu'nda gereken enerjinin fazlasını üretiyoruz ve şu anda sisteme veremiyoruz. Biz sisteme veremiyoruz, ama Türkiye hala enerjisini ithal ediyor. Bunun aşılması gerekiyor. Eğer bugün hükümet mevcut yasayı uygulamış olsa, ne nükleere ihtiyaç kalır ne de termik santrale ihtiyaç kalır. İnanıyorum ki herkes çatısına bu sistemi kurar ve dışarıya bağımlı kalmadan enerjimizi kendimiz üretmiş oluruz. Biz de temiz havayı solumak istiyoruz. Çocuklarımız, torunlarımız temiz bir çevrede yaşasınlar istiyoruz" diye konuştu. - BURSA