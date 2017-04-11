Bozayılar Çöplüğü Mesken Tuttu

Kars'ın Sarıkamış ilçesini mesken tutan bozayılar, karınlarını doyurmak için çöplüğe geliyor.



Sarıkamış'ta beslenme alanları daralan ayılar, Sarıkamış çöplüğünde yiyecek ararken görüntülendi. Sarıkamış'a yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki çöplüğe hava karardıktan sonra gelen ayılar, burada atıkları karıştırarak yiyecek bulmaya çalışıyor. Ayıların çöplüğe inişiyle alana gelen meraklı vatandaşlar da karanlık ortama rağmen ayıların mücadelesini izliyor.



Sarıkamış çöplüğüne gelen ayılar, gece geç saatlere kadar yiyecek arıyor. Karınlarını doyuran ayılar ise bölgeden ayrılıyor.



(Işık Çapanoğlu / İHA)