Boz ayılar Sarıkamış'ı mesken tuttu



KARS - Boz ayılar Sarıkamış'ı mesken tuttu. Karınlarını doyurmak için çöplüğe gelen ayılar, ilgi odağı oldu.

Sarıkamış'ta beslenme alanları daralan ve kış uykusundan uyanan ayılar, Sarıkamış çöplüğünde yiyecek ararken görüntülendi.

Sarıkamış'a yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki çöplüğe hava karardıktan sonra gelen ayılar, burada atıkları karıştırarak yiyecek bir şeyler bulmaya çalışıyor. Ayıların çöplüğe inişiyle alana gelen meraklı vatandaşlar da karanlık ortama rağmen ayıların yiyecek bulma mücadelesini izliyor.

Sarıkamış çöplüğüne gelen ayılar, gece geç saatlere kadar yiyecek arıyor. Karınlarını doyuran ayılar ise bölgeden ayrılıyor.