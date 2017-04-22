Boyutunu Dilediğiniz Gibi Ayarlayabildiğiniz Su Şişesi: Que

Uzmanlar tarafından savunulan görüşe göre sağlıklı bir hayat devam ettirmek isteyen bireylerin, spor yapmaları ve günde en az 2 litre su tüketmeleri gerekiyor. Durumun ciddiyetinin bu kadar önemli olması, bireylerin sürekli olarak bir su şişesiyle birlikte gezmelerini gerektiriyor.



Su şişelerinin boyutlarının sabit olması kullanıcılara taşıma anlamında oldukça sıkıntılı anlar yaşatırken, bu durum bazen de su şişesini taşımamak için suyun bitmeden çöpe atılmasına dahi neden olabiliyor. Bütün bu problemlere çözüm olarak geliştirilen Que, boyutunu istediğiniz gibi değiştirebildiğiniz şişeleriyle bu problemi ortadan kaldırmayı planlıyor.