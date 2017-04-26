Okuma sevgisini çoğaltmak ve sürekli hale getirmek amacıyla düzenlenen "Boyun Kadar Kitap Oku" projesine katılan Nilüferli ilkokul ve ortaokul öğrencileri, 27 Nisan Salı 10.00'da Nazım Hikmet Kültürevi'nde düzenlenecek ödül töreninde sürpriz hediyelerine kavuşuyorlar. Bu yıl altıncısı Nilüfer Rotary iş birliğiyle gerçekleştirilen Boyun Kadar Kitap Oku projesine en çok katılımla destek veren okullar ve öğretmenler de ayrıca ödüllendiriliyor. 27 NİSAN 2017 PERŞEMBE SAAT 10: 00-14: 00 NAZIM HİKMET KÜLTÜREVİ



Detaylar :



İl : Bursa



İlce : Nilüfer



Mekan : Bursa Nazım Hikmet Kültür Evi



Mekan Adresi : 100. Yıl Mah. Ertuğrulkent Nazım Hikmet Evi



Başlangıç Saati : 27.04.2017 10: 00: 00



Bitiş Saati : 27.04.2017 11: 00: 00



Kategori : Boyun Kadar Kitap Oku



Tür : Toplantı



Ücretlimi? : Hayır