Boyun Kadar Kitap Oku
Okuma sevgisini çoğaltmak ve sürekli hale getirmek amacıyla düzenlenen "Boyun Kadar Kitap Oku" projesine katılan Nilüferli ilkokul ve ortaokul öğrencileri, 27 Nisan Salı 10.00'da Nazım Hikmet Kültürevi'nde düzenlenecek ödül töreninde sürpriz hediyelerine kavuşuyorlar.
Okuma sevgisini çoğaltmak ve sürekli hale getirmek amacıyla düzenlenen "Boyun Kadar Kitap Oku" projesine katılan Nilüferli ilkokul ve ortaokul öğrencileri, 27 Nisan Salı 10.00'da Nazım Hikmet Kültürevi'nde düzenlenecek ödül töreninde sürpriz hediyelerine kavuşuyorlar. Bu yıl altıncısı Nilüfer Rotary iş birliğiyle gerçekleştirilen Boyun Kadar Kitap Oku projesine en çok katılımla destek veren okullar ve öğretmenler de ayrıca ödüllendiriliyor. 27 NİSAN 2017 PERŞEMBE SAAT 10: 00-14: 00 NAZIM HİKMET KÜLTÜREVİ
Detaylar :
İl : Bursa
İlce : Nilüfer
Mekan : Bursa Nazım Hikmet Kültür Evi
Mekan Adresi : 100. Yıl Mah. Ertuğrulkent Nazım Hikmet Evi
Başlangıç Saati : 27.04.2017 10: 00: 00
Bitiş Saati : 27.04.2017 11: 00: 00
Kategori : Boyun Kadar Kitap Oku
Tür : Toplantı
Ücretlimi? : Hayır