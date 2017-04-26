Boyun Kadar Kitap Oku

Okuma sevgisini çoğaltmak ve sürekli hale getirmek amacıyla düzenlenen "Boyun Kadar Kitap Oku" projesine katılan Nilüferli ilkokul ve ortaokul öğrencileri, 27 Nisan Salı 10.00'da Nazım Hikmet Kültürevi'nde düzenlenecek ödül töreninde sürpriz hediyelerine kavuşuyorlar.

Boyun Kadar Kitap Oku

Okuma sevgisini çoğaltmak ve sürekli hale getirmek amacıyla düzenlenen "Boyun Kadar Kitap Oku" projesine katılan Nilüferli ilkokul ve ortaokul öğrencileri, 27 Nisan Salı 10.00'da Nazım Hikmet Kültürevi'nde düzenlenecek ödül töreninde sürpriz hediyelerine kavuşuyorlar. Bu yıl altıncısı Nilüfer Rotary iş birliğiyle gerçekleştirilen Boyun Kadar Kitap Oku projesine en çok katılımla destek veren okullar ve öğretmenler de ayrıca ödüllendiriliyor. 27 NİSAN 2017 PERŞEMBE SAAT 10: 00-14: 00 NAZIM HİKMET KÜLTÜREVİ

Detaylar :

İl : Bursa

İlce : Nilüfer

Mekan : Bursa Nazım Hikmet Kültür Evi

Mekan Adresi : 100. Yıl Mah. Ertuğrulkent Nazım Hikmet Evi

Başlangıç Saati : 27.04.2017 10: 00: 00

Bitiş Saati : 27.04.2017 11: 00: 00

Kategori : Boyun Kadar Kitap Oku

Tür : Toplantı

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Nazım Hikmet Kültürevi, Nazım Hikmet, Milli Eğitim, Nazım Hikmet, 27 Nisan, Öğretmen, Atama, Bursa, Kitap, Tören
reklam