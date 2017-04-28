Boynuzlu Engerek Yılanı Vatandaşları Korkuttu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde fındık bahçesinde görülen boynuzlu engerek yılanı vatandaşlar tarafından öldürüldü.



Alınan bilgiye göre, Fatsa ilçesinde bir fındık bahçesinde yılan gören vatandaşlar, öldürdükleri hayvanın boynuzlarının olduğunu fark etti.



Bunun üzerine vatandaşlar, durumu Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Fındık bahçesine giden ekipler, yılanın, oldukça zehirli bir tür olan "Boynuzlu engerek" familyasından olduğunu tespit etti.



Ekipler ilaçlanmış su dolu kavanoza koydukları yılanı Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne getirerek koruma altına aldı.



Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Ali Hıdır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boynuzlu engerek yılanının Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaşadığının bilindiğini ancak bu zamana kadar görüntülenmediğini söyledi.



Ordu'da ilk kez boynuzlu engerek yılanı görüntülendiği bilgisini veren Hıdır, "Yılan ölü olduğu için de koruma altına aldık. Bu yılan bölgemizde varlığı bilindiği ancak bu zamana kadar hiç rastlanmadığı için herkes tarafından da ilgi görüyor." dedi.



Yaklaşık bir metre boyundaki yılanı bir süre sonra incelenmek üzere Ordu Üniversitesine teslim edeceklerini aktaran Hıdır, yılanın daha sonra müzelerinde sergileneceğini dile getirdi.



Boynuzlu engerek yılanının çok zehirli olarak bilindiğini kaydeden Hıdır, "Bu yılan boynuzu sayesinde diğer engerek türlerinden ayrılan bir yılan türü. Bu yılan çok zehirli olduğu için de mutlaka dikkat edilmesi gerekmektedir." diye konuştu.



Kış uykusundan uyanan yılanların toprak üzerine çıkmaya başladıklarını bildiren Hıdır, özellikle bahçelerde çalışanlara, bu tür yılanlara karşı daha dikkatli olmaları çağrısında bulundu.