Boynuna Halat Bağladığı Köpeği Sürükleyen İşçiye Ceza

Boynuna halat bağladığı sokak köpeğini sürükleyerek götürme görüntüleri büyük tepki çeken Silivri Belediyesi Küçük Hayvan ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanı işten çıkarıldı.



Silivri Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, geçen ay içerisinde bir sokak köpeğinin tedavi için yakalanma işlemi sırasında çekildiği ortaya çıkan görüntüler nedeniyle disiplin soruşturması başlatıldığı belirtildi. Belediyenin Küçük Hayvan ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çalışan iki kişinin disiplin kuruluna sevk edildiği kaydedilen açıklamada, köpeği boynuna halat bağlayarak sürüklediği tespit edilen H.A'nın müdürlükle ilişiğinin kesildiği, K.Ş'ye ise uyarı cezası verildiği ifade edildi.



Silivri Belediye Başkanı Sayın Özcan Işıklar, hayvan barınaklarını ziyareti sırasında çalışmalar hakkında bilgi alarak, personelin sokak hayvanlarına karşı dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.



Bölgedeki en büyük ve donanımlı hayvan rehabilitasyon merkezine sahip olmaktan mutluluk duyduklarını kaydeden Işıklar, "Veteriner İşleri Müdürlüğümüz can dostlarımızın tedavi, kısırlaştırma, paraziter mücadele, aşılama, işaretleme ve mikroçipleme çalışmalarını titizlikle sürdürdüğü gibi, Yuvamı Arıyorum Projesi ile bugüne kadar yüzlerce sokak köpeğini sahiplendirerek sıcak bir yuva bulmalarını sağlamıştır. Tüm bu çalışmalarımızı devam ettirerek, hayvanlarımızı satın alıp sokağa atan zihniyeti de onların bir canı olduğunu unutan anlayışı da eğitmeyi sürdüreceğiz. Bu kentte hiçbir canlının canına dokunulmayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi.