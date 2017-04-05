Boynukalın: 'Bebeklerimize Son Nefesini Bile Rahat Aldırmıyorlar'

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, "Son 12-13 güne giderken karşı tarafın kararlarına saygı duyan, 'hayır' standını ziyaret edecek kadar öz güven sahibi, sempatik bir cumhurbaşkanımız var, bir de bizi denize dökmeye çalışan muhalefet var." dedi.



Boynukalın, Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini Konuşuyoruz" konulu söyleşide, son 4 yılda ülkenin çok sıkıntılı süreçler geçirdiğini söyledi.



Halk oylaması sürecine değinen Boynukalın, şunları kaydetti:



"Son 12-13 güne giderken karşı tarafın kararlarına saygı duyan, 'hayır' standını ziyaret edecek kadar öz güven sahibi, sempatik bir cumhurbaşkanımız var, bir de bizi denize dökmeye çalışan muhalefet var. ya niye bizi denize döküyorsunuz, diyelim ki 'hayır' çıktı, denize mi dökeceksiniz? Denize dökmekten beter ederler mi, ederler. Medenilik ve demokrasiye saygı gösterme anlamında eğer bir mukayeseye gideceksek biz bunlarla mukayeseye gitmeyiz."



"Bebeklerimize son nefesini bile rahat aldırmıyorlar"



Suriye'deki kimyasal saldırı karşısında dehşete düştüğünü, İdlib'de sarin gazı atıldığını ve 6 yıldan beri insanlara teker teker zulüm edildiğini aktaran Boynukalın, "Oradaki bebeklerimizin, yavrularımızın son nefeslerini bile rahat aldırmıyorlar." diye konuştu.



Boynukalın, Suriye'de yaşananlar karşısında bütün dünyanın sustuğunu, tek yardımı ise Türkiye'nin verdiğini belirtti.



Türkiye'nin başının dik dolaşmasını sağlayabilecek bir lidere sahip olduğunu vurgulayan Boynukalın, "Bu gücü devam ettirmemiz lazım. Dün İdlib'de yaşanan, 3 ay önce Halep'te yaşanan, her gün Afganistan'da, Irak'ta, Yemen'de İslam coğrafyasının her yerinde teker teker yaşanıyor." dedi.



Türkiye'nin bu coğrafyanın tek umut vadeden ülkesi olduğunu dile getiren Boynukalın, "Bunun farkına vararak hareket etmeliyiz. Bir insanın bizden farklı düşünceye sahip olması kadar dünyada doğal bir şey yoktur, bizi zehirleyemezler. Zehirlenmiş çocukların videosunu izledikten sonra sosyal medyada 'oraya yardıma gidenler gaz maskelerini taksınlar ve elleri çıplak olmasın' diyerek zehirlenen çocuklarla dalga geçen bir zihniyeti anlamam mümkün değildir." ifadelerini kullandı.



Programda halk oyunları ekibi ve wushu takımı gösteri sundu.



Programa, CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürü Erdoğan Tunç, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Salim Kılıç, AK Parti İl Başkanı Ziya Şahin ile çok sayıda öğrenci katıldı.