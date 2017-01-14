Boyner, Türkiye'nin Hediye Haritasını Çıkardı

Boyner, Türkiye'nin aralık ayı hediye tercihlerini mercek altına aldı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, özel markalarına ait milyonlarca ürünü, keyifli alışveriş deneyimiyle müşterileri ile buluşturan Boyner, Türkiye'de yeni yıl alışverişinin adresi oldu.Aralık ayında 37 şehirde 96 Boyner mağazası, hediye alan 10 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Boyner müşterileri, sevdiklerine 550 bin kazak ve pantolon hediye etti.



En çok erkekler hediye aldı



Bu yılbaşı alışverişinde Boyner mağazalarından en çok erkekler hediye aldı. Aralık ayı boyunca Boyner mağazalarına gelerek hediye seçenlerin yüzde 51'i erkekler oldu. Kadınlar ise yeni yıl alışverişinde tüm aile fertlerine hediye seçti, çocuklar, eşler, anne ve babalar unutulmadı.Boyner'in aralık ayı değerlendirmesi, Türkiye'nin online alışverişi ne kadar çok sevdiğini ve kullandığını gösterdi. "www.boyner.com.tr" satışları, bir önceki yılbaşı dönemine göre yüzde 85 büyüme gösterdi.



"Askıda İyilik" projesi



Türkiye'nin mağazacılık alanında en büyük iyilik hareketinden birini hayata geçiren Boyner'in, Lokman Hekim Sağlık Vakfı ile yürüttüğü "Askıda İyilik" projesine başladığı günden bu yana 6 ayda toplam 25 bin ihtiyaç sahibine iyilik paketleri ulaştırıldı. Boyner mağazalarından alınan iyilik paketleri, Lokman Hekim Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. "Askıda İyilik" projesi ile Boyner, 2017 yılında da müşterilerinin iyilik yapmalarına aracı olmaya devam edecek.