Böylesi İlk Kez Oldu! Üstelik Cumhurbaşkanı'nın Güzergahında

Böylesi ilk kez oldu. Referanduma 3 gün kala İstanbul Sarıyer'de yüzlerce EVET ve HAYIR afişi yırtıldı. Üstelik Jandarma Komutanlığı önünde ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçiş güzergahında.Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daydı. Akşam saatlerinde onlarca polis her köşe başını tutmuş, saat 22.00 sıralarında Erdoğan bu güzergahtan Tarabya'daki Huber Köşkü yerleşkesine geçmişti. O geçiş sırasında yerli yerinde duran afişlerin sabah olduğunda hepsinin yırtılmış olduğu görüldü. Maslakta bulunan Jandarma Komutanlığı'nın çitlerine asılan onlarca afiş de yırtıldı. Sabah oluşan tabloya bakıldığında bu tahribatın bir değil birden fazla kişinin organize yaptığı anlaşılıyor.