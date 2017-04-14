Fabri'nin Hatası, Beşiktaşlı Fevzi'nin Hatasıyla Aynı Güne Denk Geldi

Avrupa Ligi'nde oynadığı Lyon maçında yakaladığı avantajı, son dakikalarda yediği 2 hatalı golle, kaybeden Beşiktaş'ta büyük üzüntü yaşanıyor.

Özellikle yenilen 2. golde kaleci Fabri'nin yaptığı affedilmez hata, siyah beyazlı taraftarları üzüntüye boğdu. İşin ilginç yanı akıllara hemen 2000 yılında, Beşiktaş'ın Galatasaray'la şampiyonluk yarışı yaptığı sezonda, Fevzi Tuncay'ın yaptığı hata geldi.

FEVZİ AYAĞININ ALTINDAN KAÇIRMIŞTI

Beşiktaş'ın Galatasaray'la oynadığı maçta Fevzi'nin yaptığı hata, o maçın kaybedilmesine sebep olmuştu. O.Lyon karşısında da Fabri'nin hatası maçın kaybedilmesine sebebiyet verdi.

İki kalecinin hataları, iki önemli maçın kaybedilmesiyle sonuçlanırken, iki maçında 14 Nisan'da oynanmış olması, siyah beyazlı taraftara "böyle tesadüf olmaz olsun" dedirtti.