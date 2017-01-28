Böyle Sünnet Düğünü Görülmedi

Kahramanmaraşlı iş adamı oğlu için düzenlediği sünnet düğününde, Osmanlı geleneklerini günümüze taşıdı.



Kahramanmaraşlı iş adamı Yunus Kaya, oğlu Muhammet Fatih Kaya için dillere destan sünnet düğünü düzenledi.



Ramada Otel'de düzenlenen sünnet düğününde davetlileri, kapıda Mehter Takımı hücum marşlarıyla karşıladı.



Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği'nin (SSI) Başkanı Latif Aral Aliş'ın kirveliğini yaptığı sünnet düğününde Muhammet Fatih Kaya salona Yeniçerilerin omuzlarında taşıdığı Osmanlı tahtının üzerinde giriş yaptı.



Yöresel sanatçılarında yer aldığı sünnet düğününde, ünlü sanatçı Latif Doğan'da sahne aldı. Latif Doğan seslendirdiği hareketli türkülerle davetlilerle doyasıya eğlendi.



Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Türk Grubu Üyesi Nevzat Pakdil'in de yer aldığı sünnet düğünü sonunda davetlilere tespih hediye edildi. - KAHRAMANMARAŞ