Böyle Maç Görülmedi

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynanan son hafta maçı yeşil sahalarda ender rastlanan dakikalara sahne oldu. Geçtiğimiz hafta Karşıyaka karşısında 7-3'lük mağlubiyet ile ayrılan 1461 Trabzonspor, bugün de İnegölspor'u 7-4 mağlup etti.



Ligden düşmesi geçtiğimiz hafta kesinleşen 1461 Trabzon, kendi sahasında konuk ettiği İnegölspor karşısında sahadan 7-4'lük skorla ayrıldı. Stadyumu dolduran futbolseverler 90 dakikada 11 gol izledi. Daha da ilginç olanı ise 65 ile 79. dakikalar arasında yaşandı. Çünkü stadyumu dolduran izleyiciler bu 14 dakikada tam 6 gol izledi. Bu dakikalarda ortalama 2 buçuk dakikada bir gol atan futbolcular, Türk futbolunun en ilginç istatistiklerinden birine imza attı.



Öte yandan 1461 Trabzon'un geçtiğimiz hafta İzmir'de konuk olduğu Karşıya mücadelesi de 7-3 sona ermişti. 34 haftada 33 puan toplayan 1461 Trabzon sezon boyunca futbolseverlere bol gollü mücadeleler izletirken 44 gol attı ve kalesinde 50 gol gördü.



7 maçta gol atamamıştı



İki takım arasında ligin ilk yarısında İnegöl'de oynana mücadele 1-1 eşitlikle sona ermişti. 1461 Trabzonspor ligin son iki haftasında 10 gole imza atarken bu haftalar öncesindeki 7 haftada yani 560 dakikada gol atma başarısı gösteremedi.