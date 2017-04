Böyle Jokey Görülmedi, Aynı Anda İki Ata Biniyor

Gelişen teknoloji ile hayatımızdaki yeri geçen gün azalan atlarla yaşam Aydın'ın dağ köylerinde devam ediyor. Ulaşımdan taşımaya, toprağın işlenmesinden şenliklere kadar pek çok alanda Yörüklerin vazgeçilmezi olan ata binmek de maharet gerektirirken Aydın'ın Köşk ilçesinde yaşayan Ömer Elbey isimli şahsın at sürüşü görenleri şaşırtıyor.



15 yaşından bu yana ekmeğini atlarla çift sürerek kazandığını ve atlara olan düşkünlüğünün küçük yaşlarda izlediği filmlerde başladığını belirten Ömer Elbey, "Küçükken en büyük hayalim iyi koşan atlarım olmasıydı. Zorunlu eğitimi tamamladıktan sonra okumak yerine bir çift at alıp hayata atıldım. Bizim yaşlardaki birçok kişinin hayalinde otomobil olur benim hayalimde hep at sürmek vardı. Çift sürerek ekmeğimi kazandığım atlarım hem işim hem de ulaşım aracım oldu. Herkes tek ata biner ama ben aynı anda iki ata birden binip sürebiliyorum. Biraz yetenek istiyor ama tehlikeli de olsa atlarla olan yaşam şeklim bana keyif veriyor" dedi. - AYDIN