Böyle Gol Görülmedi!

Amerik Birleşik Devletlerinde atılan bu gol haftaya damgasını vurdu. Batı Konferans Ligi'nde OKC Energy ile Sacramento Republic arasındaki maçtaki tek gol izleyenleri hayran bıraktı.



ATAK TAKLA ATARAK TAC ATIŞI YAPAN FUTBOLCU İLE BAŞLADI



Son vuruşun yanısıra hazırlanışı itibariyle de muhteşem bir gol olan pozisyon OKC Energy forması giyen futbolcunun takla atarak tac atışı kullanmasıyla başladı. Defansın uzaklaştırmak istediği top, kale sahası önünde Miguel Gonzalez'in önünde kaldı. Meksikalı futbolcu muhteşem bir rövaşata ile topu ağlara gönderdi.



Miguel Gonzalez'in attığı golün görüntüleri ülkesi Meksika ve Amerika Birleşik Devletlerinde kısa sürede sosyal paylaşım sitelerinde büyük yankı uyandırdı.



Kaynak: Sporvadisi.com