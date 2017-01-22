Böyle Frikik Golü Görülmedi!

İngiltere Championship'te inanılmaz bir gol atıldı. Nottingham Forest ile Bristol City arasında oynanan maça Ben Osborn'un golü damgasını vurdu.

Mücadelenin 67. dakikasında serbest vuruş kazanan Nottingham Forest'ta topun başına Matty Cash ile Ben Osborn geçti.

Cash'in dokunduğu topta Osborn topu önce sol ayağıyla yükseltti ardından muhteşem bir vuruşla Bristol ağlarına gönderdi.

Nottingham Forest bu muhteşem golle maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.

Kaynak: Sporvadisi.com