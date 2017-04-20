Böyle dilenci görülmedi...Yakalanan kadın dilencilerde altın diş, çocuk dilencilerde ise son model telefonlar ele geçirildi



GAZİANTEP - Gaziantep şehir merkezindeki dilencileri toplayan zabıta ekipleri, gördükleri karşısında şaşırdı. Dilencilerin bazılarında altın diş, bazılarında son model cep telefonları bulundu. Çocuklar da bile pahallı cep telefonu bulunurken, zabıtalardan kaçmak isteyen bir çocuk ise zabıtanın kolunu ısırdı.

Gaziantep Büyükşehir belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri yol kenarlarında kırmızı ışık, alış veriş merkezleri, kafe gibi kalabalık ve yabancı turistlerin bulunduğu bölgelerde dilencilik yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, yoğun koşuşturma sonucu 10'u çocuk toplam 16 kişiyi yakalamayı başardı.

Zabıtanın kolunu ısırdı

zabıta ekiplerini karşısında gören dilenci çocuklardan Suriyeli olan 6 yaşındaki A.A, yakalanmamak için kaçmaya çalıştı. Kendisini yakalayan zabıta Orhan Aknacar'ın kolunu ısırdı. Kolundan yaralanmasına rağmen zabıta, çocuğun kaçmasına izin vermedi.

Altın dişli, son model telefonlu dilenciler

Toplanan dilencileri kamyonla zabıta karakoluna getiren ekipler, dilencileri gördüklerinde hayli şaşırdı. Dilenci kadınlardan 63 yaşındaki F.T ile 24 yaşındaki S.B'nin birer altın dişi bulunduğu gördü. Ekipler dilencilerin üzerinde yaptıkları aramada ise A.Ç ile M.K'nın son model cep telefonu olduğunu gördü. Son model cep telefonlarının bulunduğunu tespit eden ekipler, çocuklarda bile pahalı telefonların olduğunu tespit etti.

Aralarında Suriyelilerin de bulunduğu toplam 16 dilencinin üzerinden 500 TL de para çıktı. Yakalanan dilencilerden bir çoğunun daha önce de defalarca yakalanıp, cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

Cep telefonları ve paralarına el konulan dilenciler kesilen para cezasının ardından serbest bırakıldı