Boyacı Ustası Apart Odasında Ölü Bulundu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 55 yaşındaki boyacı ustası, kaldığı apart odasında ölü bulundu.



Olay, Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan bir süre önce boyacı olarak çalışmak için Marmaris'e gelen evli ve bir çocuk babası Mehmet Sabancı (55), iş bitimi dinlenmek için kaldığı apartın odasına çekildi. Odaya giren apart yetkilisi, Sabancı'yı yatağında hareketsiz yatarken bulunca sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet Sabancı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede Sabancı'nın vücudunda darp ve yara izine rastlanmadı. Sabancı'nın cenazesi, polis ve savcının incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Yatağında ölü bulunan boyacı ustası Mehmet Sabancı'nın geçen yıl bypass ameliyatı geçirdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA