İstanbul boya badana sektörünün profesyonel ustaları eğitmenler eşliğinde buluşuyor. Sabah Emirgan bölgesinde toplu mangal partisi ile başlayan etkinliğimiz yine Emirgan bölgesinde verilecek eğitimler ile devam edecek. Günün sonunda 20: 00'da Sun Plazada büyük boya badana ustaları konferansı düzenlenecek.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Sun Plaza Maslak



Başlangıç Saati : 25.04.2017 11: 00: 00



Bitiş Saati : 25.04.2017 23: 30: 00



Kategori : Boyacı Ustaları Buluşuyor



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır