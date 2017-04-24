Boyacı Ustaları Buluşuyor

İstanbul boya badana sektörünün profesyonel ustaları eğitmenler eşliğinde buluşuyor.

Boyacı Ustaları Buluşuyor

İstanbul boya badana sektörünün profesyonel ustaları eğitmenler eşliğinde buluşuyor. Sabah Emirgan bölgesinde toplu mangal partisi ile başlayan etkinliğimiz yine Emirgan bölgesinde verilecek eğitimler ile devam edecek. Günün sonunda 20: 00'da Sun Plazada büyük boya badana ustaları konferansı düzenlenecek.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Şişli

Mekan : Sun Plaza Maslak

Başlangıç Saati : 25.04.2017 11: 00: 00

Bitiş Saati : 25.04.2017 23: 30: 00

Kategori : Boyacı Ustaları Buluşuyor

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Istanbul, İstanbul, Emirgan, Maslak, Şişli, Manga, Sabah, Su, Hayır