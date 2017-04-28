Boyabat'ta Taş Ocağı Açılışı

Boyabat ilçesinde, İl Özel İdaresi tarafından taş ocağı açıldı.



Bürnük köyü mevkisinde ocağın açılışına katılan il Valisi Hasan İpek, burada yaptığı konuşmada, bölgedeki yolların yapımında kullanılacak asfalt malzemesinin çıkarılacağı ocağın hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulundu.



Köy yollarının plan ve program içerisinde çamurdan, taştan kurtulup asfaltla kaplanacağını ifade eden İpek, "Artık kendi asfalt malzemelerimizi kendimiz üretip kullanarak hem ekonomiden tasarruf etmiş oluyoruz, hem de köylerimize daha fazla hizmet götürme imkanımız doğuyor. Kazasız, belasız bir çalışma sezonu geçirmenizi diliyorum." diye konuştu.



Açılışa, Saraydüzü Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin, Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, İl Genel Meclisi Başkanı Şükrü Gündoğdu, Ak Parti İl Başkanı Ali Çöpçü ve diğer ilgililer katıldı.