Boyabat'ta Küçük Sanayi Sitesi Kurulacak

Sinop Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Feridun Delen, Boyabat ilçesine kurulması planlanan küçük sanayi sitesi için bakanlığın kredi desteği vereceğini söyledi.



Delen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karacaören köyünde 21 bin 500 metrekarelik alana kurulacak sitede 5 iş yerinin bulunacağını söyledi.



Bakanlığın bu alanda yapılan çalışmaları desteklediğini aktaran Delen şöyle devam etti:



"Buranın yer tespiti yapıldı ve evrakları müdürlüğümüze teslim edildi. Bizde evraklar üzerinde çalışarak valiliğimize sunduk. Daha sonra söz konusu evrakları valilik kanalıyla bakanlığımıza elden teslim edeceğiz. Sayın milletvekilimiz Nazım Maviş konuyu yakından takip ediyor. Proje yatırım programına alındıktan sonra kendisi kamuoyuna müjdeli haberi verecektir."