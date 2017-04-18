Boyabat'ta "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" Konferansı

Boyabat Müftülüğünce "Kutlu Doğum Haftası"etkinlikleri kapsamında "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" konulu konferans verildi.



Özel bir düğün salonunda gerçekleşen konferansa, İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Barlak, konuşmacı olarak katıldı.



İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Hz. Muhammed'in örnek hayatı anlatıldı.



Boyabat Kaymakamı Fatih Aksoy, yaptığı açılış konuşmasında, alemlere rahmet olarak gönderilen son peygamber Hz. Muhammed'in doğumunun gönüllere huzur ve mutluluk verdiğini ifade etti.



İslam dünyasının zor bir dönemden geçtiğine işaret eden Kaymakam Aksoy, "Dünya kanla, acıyla, zulümle, adaletsizlikle bir buhranın içine düştü. Bu çıkmazdan inanıyorum ki sevgili peygamberimizin yüzyıllar önce bize tebliğ ettiği barış, sevgi, merhamet ve adalet kavramlarının hakkıyla yeniden anlaşılmasıyla bu sorunlar çözülecektir." diye konuştu.



Boyabat İlçe Müftüsü İsa Sağlam ise, Kutlu Doğum Haftası'nın 1989 yılından beri kutlandığını anımsattı.



Müftü Sağlam, "Kutlu Doğum Haftasının bu yılki ana teması Hz. Peygamber ve güven toplumu. Hz. Peygamberimizin anlatılması, anlatılıp hayatının insanların gönlünde yer etmesi ve ahlakının ahlaklanılmasıyla insanlarda yer bulması amacıyla 1989 yılından bu yana anlatılmakta, dersler çıkartılmakta ve insanlar onun ahlakını kendi hayatlarında tatbik etmektedirler." ifadesini kullandı.



Konuşmaların ardından Yrd. Doç. Dr. Barlak, katılımcılara Hz. Muhammed'in örnek hayatını anlattı.



Konferansa, Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, Cumhuriyet Başsavcısı Salih Şengöz, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Çavdar, daire amirleri ve davetliler katıldı.