Boyabat'ta Bahar Temizliği

Boyabat ilçesinde, belediye ekiplerince parklarda bahar temizliği yapıldı.



Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının temiz çevre, temiz Boyabat olduğunu söyledi.



Bahar ve yaz aylarında ilçenin nüfusunun arttığına dikkat çeken Çakıcı, şöyle konuştu:



"Bahar ayını yaşadığımız şu günlerde ilçemizin her alanında bakım, onarım, temizlik, fidan dikme hizmetlerimiz devam etmektedir. Park ve bahçeler ekiplerimiz vatandaşlarımızın daha temiz ve yeşil bir çevrede yaşamaları için var güçleriyle çalışıyorlar. Elbette ki bu şehir, bu çevre halkımızın malıdır. Vatandaşlarımızın da çevre temizliğine hassasiyet göstererek bizlere destek olacaktır."