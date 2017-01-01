Boyabat'ta 32 kişi umreye uğurlandı. Kemaldede Camisi önünde düzenlenen uğurlama merasiminde konuşan İlçe Müftüsü İsa Sağlam, umre yolcularına hayırlı yolculuklar diledi. Ülkenin her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu günlerden geçildiğini belirten Sağlam, umre ziyaretlerinde gidenlerden ülke için dua etmelerini istedi. Yapılan duanın ardından 23 kişi umreye uğurlandı.