Boya Fabrikasında Yangın - Istanbul

Esenyurt'taki bir boya fabrikasında çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.



Alınan bilgiye göre, Evren 2 Oto Sanayi Sitesi Örnek Mahallesi 1616. Sokak'ta bulunan bir boya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.



İtfaiyenin erken müdahalesi neticesinde yangın kısa sürede söndürüldü.



Yangın sırasında fabrikada bulunan iki köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak dışarı çıkarıldı.



Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında hasar oluştu.



Görgü tanıklarından Dadaş Aras, boya fabrikasında yangın çıktığını güvenlik görevlisinin gördüğünü ve itfaiyeye haber verdiğini söyledi.



Sanayi sitesinde iş yerlerinin bulunması üzerine kendilerine de haber verildiğini ifade eden Aras, "Ben geldiğimde kimyasal madde olduğu için fabrika alev topu gibi yanıyordu. Çok büyük bir patlama oldu. Patlamanın ardından biz diğer tarafa kaçtık. İtfaiye gelerek yangını söndürdü" diye konuştu.