Botoks Uygulamasına Uzman Uyarısı

DERMATOLOJİ Uzmanı Dr. Sinem Karaca, yanlış eller tarafından gerçekleştirilen botoks uygulamasının pek çok kişide büyük hüsrana neden olduğu, kaşların sivrileşmesinden kişinin yüzünün maske ya da şaşkın ifadeli bir görünüm almasına, çift görmeye neden olmasına kadar hatalı uygulama sonuçlarıyla karşılaştıklarını belirtti. Sokağa çıkamayacak hale gelebilen çok insan olduğunu belirten Uzman Dr. Karaca. "Bu işlemin yalnızca dermatolog veya plastik cerrahlar tarafından uygulanması yasal olan bir işlem olduğu unutulmamalı" dedi.



Kent Sağlık Grubu Dermatoloji Uzmanı Dr. Sinem Karaca, kısaca botoks diye bilinen 'botulinum toksin' uygulamasının pekçok kişi tarafından basit bir işlem olarak algılandığını, kötü sonuçları ortaya çıkınca doğrusunun pişmanlıkla öğrenildiğini belirtti. Uzman Dr. Karaca yeni pişmanlıklar ortaya çıkmaması için botoks konusunda uyarılarda bulunurken, şöyle dedi:



"Botulinum toksin uygulaması son yıllarda en sık yapılan kozmetik uygulamalardan biri haline gelmiş durumda. Kadın ve erkekler tarafından kırışıklıkların giderilmesi ve terlemenin azaltılması amacıyla tercih nedenidir. Öncelikle bu yakınmaları olan kişilerin başvurdukları adres doğru olmalıdır. Bu işlem yalnızca dermatolog veya plastik cerrahlar tarafından uygulanması yasal olan bir işlemdir. Uzman doktorunuzun değerlendirmesi sonrasında doktorunuzun sizin için botulinum tedavi seçeneği dışında alternatif veya ek önerileri olabilir. Botulinum uygulanmasının yanlış ellerde yapılması sonucunda maske yüz görünümü, şaşkın bir ifade görünümü, göz kapaklarda düşüklük, kaşlarda sivrileşme, çift görme, yüzde asimetri, çiğnemede zorluk gibi sonuçlar ile karşılaşabiliyoruz. Kötü uygulamalar insanı sokağa çıkamayacak hale getirebiliyor. Uygulamanın etkisi 4-6 ay sürebildiği için ancak bu süre sonunda sonuçlar düzelebiliyor. Böyle durumlar ile karşılaşmamak için öncelikle doğru uzman seçimi, doktorunuza gittiğinizde de beklentilerinizi, sağlık bilgilerinizi, mesleğinizi ve günlük aktivitelerinizi paylaşmanız önemlidir. Tüm bunlara göre dermatoloğunuz ya da plastik cerrahınız sizin için uygun tedaviyi önerecektir."



- İzmir