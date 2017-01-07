BOTAŞSPOR: Fatmanur Karakaş (xx)5, Gökşen Fitik (xx), Zeynep Öykü (xx), Dilara Tongar (xx), Özge Kavurmacıoğlu (xxx)4, Elif Emirtekin (x), Kulichova (xx)9, Tilbe (xxx)20, Natasha Lacy (xx)13, Ivankovic (xx)2
ADANA ASKİSPOR: Asena (xxx)4, Ezgi Manlacı (xxx), Clark (xxx)15, Gamze Zeren (xx), Kübra (xxx)17, Sujanova (xxx), Bentley (xxxx)23, Rochelle Warley (xxx)17, Tuğçe Murat (xx)
1.PERİYOT: 19-17
İLK YARI: 40-37
3.PERİYOT: 49-54
BİLYONER.COM Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Botaşspor, sahasında konuk ettiği Adana Askispor'a 76-53 mağlup oldu.
- Adana
Botaşspor- Adana Aski 53-76
BOTAŞSPOR: Fatmanur Karakaş (xx)5, Gökşen Fitik (xx), Zeynep Öykü (xx), Dilara Tongar (xx), Özge Kavurmacıoğlu (xxx)4, Elif Emirtekin (x), Kulichova (xx)9, Tilbe (xxx)20, Natasha Lacy (xx)13, Ivankovic (xx)2ADANA ASKİSPOR: Asena (xxx)4, Ezgi Manlacı (xxx), Clark (xxx)15, Gamze Zeren (xx),...
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads