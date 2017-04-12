Botaş'tan Yeni Depolama Tesisi İçin Ön Yeterlilik Çağrısı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Tevsi Faz-3 Projesi kapsamında bazı hizmetler için yüklenicileri ön yeterliliğe davet etti.



BOTAŞ'ın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.



Buna göre BOTAŞ, günlük 30 milyon metreküp enjeksiyon ve günlük 50 milyon metreküp geri üretim kapasiteli yeni bir yer üstü tesisinin yapımıyla, 2 adet sabitlenmiş insansız açık deniz platformunun kurulumu, platformlardan 2 adet açık deniz araştırma kuyusu ve 18 adet açık deniz depolama kuyusu sondajının yapılması, karada ve denizde gerekli boru hatlarının kurulumu, Silivri'de bulunan mevcut 5 kuyuda kapatılma ve terk işlemleri ile mevcut 1 açık deniz platformunun kaldırılması hizmetleri için yüklenicileri ön yeterliliğe tabi tutacak.



İlgililer, Resmi Gazete'de ilan edilen ön yeterlilik davet formunun imzalı kopyasını BOTAŞ'a ulaştırmalarının ardından ön yeterlilik dokümanının tamamını 20 Nisan'da e-posta yoluyla alacaklar.



Son başvuru süresi 1 Haziran saat 17.00 olarak belirlenen ön yeterlilik başvurularının tamamlanmasının ardından değerlendirmeye geçilecek.



Ön yeterlilik değerlendirmesinde esas alınacak kriterler tecrübe, finansal durum ve performans, geçmişte yerine getirilmeyen sözleşmeler ve uygunluk olarak sıralanırken, yeterli bulunan şirketlerden söz konusu proje için tekliflerin 2017 Temmuz içinde alınması bekleniyor.