Botaş'tan Yeni Depolama Tesisi Çağrısı
BOTAŞ, Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Tevsi Faz-3 Projesi kapsamında bazı hizmetler için yüklenicileri ön yeterliliğe çağırdı.
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