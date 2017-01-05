Botaş'ın Liselileri Gelecekten Umutlu

İBRAHİM ERİKAN - Lise öğrencileri Gökşen Fitik, Zeynep Öykü Kalbisağde, Rana Tanrıkulu ve Fatmanur Karakaş, hem eğitim öğretimlerine devam ediyor hem de Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden BOTAŞ'ın A takımında maçlara çıkıyor.



Türk sporuna çok sayıda basketbolcu kazandırmayı başaran ve bir döneme damga vuran Adana'nın köklü kulübü BOTAŞ, altyapı oyuncularına verdiği önemle dikkati çekiyor.



2000-2001 sezonunda lig şampiyonluğu, sonraki sezon da Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götüren, 2002-2003 sezonunda da ülkedeki tüm kulvarlarda şampiyonluğu göğüsleyen BOTAŞ, genç oyuncular yetiştirerek eski günlerine dönebilmeyi amaçlıyor.



Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin en genç takımlarından olan BOTAŞ'ta, lise öğrencileri Gökşen Fitik, Zeynep Öykü Kalbisağde, Rana Tanrıkulu ve Fatmanur Karakaş gibi 15-16 yaşlarındaki basketbolcular forma giyiyor.



Basketbolcuların hedeflerinde ise A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda forma giymek ve BOTAŞ'ı eski günlerine döndürebilmek yer alıyor.



"Bu yaşta A takımda oynadığımız için çok şanslıyız"



Lise öğrencisi basketbolculardan Gökşen Fitik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, basketbola beden eğitimi öğretmeni olan annesi sayesinde başladığını ifade etti.



Çok çalışarak bu seviyeye geldiğini anlatan Gökşen Fitik, şöyle konuştu:



"Çok fedakarlık yaptık. Hocalarımız, ailemiz, arkadaşlarımız hepimiz birlikte fedakarlık yaparak buralara gelik. Bu yaşta A takımda oynadığımız için çok şanslıyız. Böyle devam etmek istiyoruz. Böyle devam ederek basketbolda en iyi yerleri hedefliyorum, A Milli Takım ve BOTAŞ'ta en iyi yerlere gelmeyi hedefliyoruz. Küçüklüğümüzden beri BOTAŞ'tayız zaten. Burada hocalarımızla birlikte şampiyonluk yaşamak istiyoruz. Bu emeklerimizin karşılığını alarak, birlikte şampiyonluk yaşamının çok keyifli olacağını düşünüyorum."



Zeynep Öykü Kalbisağde ise ortaokul öğretmeni Halil Demirbilek'in kendisindeki basketbol yeteneğini keşfettiğini belirterek, "Beden eğitimi öğretmenlerimin ve kulüp hocalarımızın babamla konuşmasıyla bu spora başladım. İlk önce okul takımında, sonra BOTAŞ'ın altyapı takımlarında oynadım. Çeşitli maçlara çıkarak buralara kadar geldim. Hedefim, BOTAŞ'ta en yüksek yerlere gelmek. Her oyuncunun, herkesin olduğu gibi A milli takım bizim de hayalimiz." ifadelerini kullandı.



"Uykumuzdan, ailemizden, gezintimizden fedakarlık ettik"



Rana Tanrıkulu da beden eğitimi öğretmeni olan babasının kendisini bu spora yönlendirdiğini dile getirdi.



Çok çalışıp fedakarlık yaparak bu seviyeye geldiklerine değinen Tanrıkulu, "Yaz aylarında kampa gidiyoruz, 3 ay boyunca arkadaşlarımız geziyor ama biz idman yapıyoruz. Sabah akşam çift idman yapıyoruz. A Milli Takım'da oynamak ve BOTAŞ'ta iyi yerlere gelmek istiyoruz." diye konuştu.



Fatmanur Karakaş ise basketbolcu ablasının kendisini bu spora yönlendirdiğini anlatarak, "Onun sayesinde bu spora başladım. Onun idmanlarını izlemeye geliyordum. Çok çalıştık, çok fedakarlık yaptık, uykumuzdan, ailemizden, gezintimizden çok fedakarlık yaptık ve şimdi buralardayız. A milli takımda oynamak ve BOTAŞ'ı en iyi yerlere getirmek istiyoruz." dedi.