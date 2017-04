Botanik Bahçesi Gibi Cami

İBRAHİM ERİKAN - Adana'da, 1930'da yapılan Köprüköy Camisi, dış duvar ve minaresini kaplayan sarmaşıklar ile bahçesinde bulunan çok sayıda çiçekle botanik bahçesini andırıyor.



Merkez Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi'nde, Bosnalı Salih Efendi öncülüğünde yapımına başlanan ve yaklaşık 87 yıl önce ibadete açılan Köprüköy Camisi, baharın gelmesiyle yeşile büründü.



Bahçesine 1960'lı yıllarda dikilen sarmaşıkların cami duvarlarını ve minareyi kaplaması dolayısıyla halk arasında "Yeşil Cami" olarak da bilinen Köprüköy Camisi, cemaate ve ziyaretçilerine botanik bahçesinde gezdikleri hissi uyandırıyor.



Kentin simge mekanlarından biri olan cami, bahçesindeki birbirinden renkli çiçeklerle de dikkati çekiyor.



Köprülü Mahallesi Yeşil Cami Koruma Derneği Başkanı 78 yaşındaki Muzaffer Yeldan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallenin en eski sakinlerinden olduklarını söyledi.



Cami hakkında bilgi veren Yeldan, "1995'den bu yana dernek başkanlığını yapıyorum. O günden bu güne kadar camimizi güzelleştirmek için elimizden gelen her şeyi, her imkanı kullanmaktayız." dedi.



"Türkiye'nin her yerinden ziyarete geliyorlar"



Yeldan, caminin 1930'da yapıldıktan sonra 1963-1965 yıllarında bugünkü halini aldığını dile getirerek şöyle devam etti:



"Yeşil kalması için camimizin bakımını her sene yapıyoruz. Burada çok sayıda çiçek çeşidi de var, hepsi caminin güzelliği için. Bunlar her an bakım istiyor. Camimize gelen-giden çok fazla. Minareyi böyle görenler Türkiye'nin her tarafından ziyaret etmeye geliyorlar. Biz de onlara gereken kolaylığı gösteriyoruz. Cami cemaati de namaz dışında burada vakit geçiriyor. Dut ağacının gölgesinde oturuyorlar, çay içiyorlar. Gelenlere de çay ikramı yapıyoruz. Kütüphanemiz de var, burada kitap okuyorlar. Camimizi elimizden geldiği kadar güzelleştirmeye çalışıyoruz."



Cemaat camiye gösterilen ilgiden memnun



Köprüköy Camisi cemaatinden Ziya Gürtaş, uzun zamandır ibadetlerini "Yeşil Cami"de yerine getirdiğini dile getirerek, "Camimiz yeşilliğiyle herkesi çekiyor. Bazen turistler de gelip fotoğraf çekip gidiyorlar. İnşallah bu güzellik her zaman sürer." ifadesini kullandı.



Nezih Gönenç de bahar ve yaz aylarından sürekli yeşil kalan camide, namazlarını kıldıktan sonra vakit geçirdiklerini, çay içip sohbet ettiklerini kaydetti.