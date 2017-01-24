Boşuna Kredi Kartı Aidatı Ödemeyin

Kredi kartı aidatı, borçlandırıcı nitelikte ilk kullanımdan itibaren yıllık olarak alınabiliyor. Yani kredi kartı sözleşmesi imzalanmış olsa bile kredi kartı kullanılmadığı sürece aidat yansıtılamıyor. Kesintisiz olarak 180 gün boyunca kullanmayan kredi kartı hareketsiz kabul ediliyor ve hareket görmediği sürece aidat ödenmiyor. Ancak puan kullanımı dâhil tüm işlemler hareket olarak kabul ediliyor. Her bankanın aidatsız kredi kartı ürünü çıkarma zorunluluğu mevcut. Ancak aidatsız kartın puan kazandırması, kampanyalardan yararlandırması ile taksit seçenekleri sunması, tamamen bankanın inisiyatifinde. Aidat ödenen kredi kartları limiti aynı kalmak koşulu ile aidatsız kart ile değiştirilebiliyor. Tüketicinin böyle bir işlem talep etmesi durumunda ise bankalar herhangi bir ek şart veya koşul tüketiciye sunmadan, değişim işlemini yapma zorunluluğu bulunuyor. Kredi kartlarından farklı olarak, genel anlamda güvensiz alışveriş işlemlerde kullanılması için tüketicilere sunulan sanal kredi kartlarından aidat alınamıyor. Ek kartlar için aslı kart aidatının en fazla yarısı kadar bir aidat alınabiliyor. Örneğin, bir kredi kartı için 100 TL aidat alınıyorsa, ek kartı için en fazla 50 TL aidat alınabiliyor. Bir takvim yılı içerisinde herhangi bir sebepten dolayı iki defa kart yenilemesinde bankalar herhangi bir aidat veya ek ücret talep edemiyor. İki üzerinde bir kart yenilemesi yapılması durumunda ise kart basım maliyetleri kullanıcıya yansıtılabiliyor. Kredi kartında borç bakiyesi veya taksit olsa dahi tüketicinin talep etmesi durumunda, bankanın iptal talebini gerçekleştirilme zorunluluğu bulunuyor. İptal edilen kartın borcu devam etse bile kredi kartı aidatı bu süreç boyunca alınamıyor.

Kredi Kartı Başvurusu Yapmadan Önce Aidatsız Kredi Kartı Seçeneklerini İnceleyin

Aidatsız kredi kartlarının, taksit yapma, puan kazandırma veya kampanyalardan yararlandırma gibi ek avantajları tamamen bankaların elinde olsa bile bazı bankalar çok cazip seçenekler ile aidatsız kredi kartları çıkartabiliyor. Bunun için bankaların aidatsız kredi kartı seçeneklerini inceledikten sonra başvuru yapmak, daha doğru bir tercih olacaktır. Ayrıca aidatsız kredi kartı seçeneklerini Hesapkurdu.com'un kredi kartı sayfasından inceleyebilirsiniz.

Kaynak: Hesapkurdu.com – Kredi Kartı