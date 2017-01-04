Bostanlıspor'da minik Japon cimnastikçi…

2,5 yaşındaki Japonya vatandaşı Mina okulun "en küçük sporcusu" ve "ilk yabancısı" unvanını aldı.

Bostanlıspor Kulübü Asbaşkanı Muzaffer Tuğsavul, cimnastik akademisine 3 yaşından itibaren sporcu kaydının aldıklarını ancak Mina'nın sempatik ve ilk yabancı sporcumuz olması açısından okula kabul edildiğini ifade ederek, "gerçekten kısa zamanda uyum gösterdi. 2,5 yaşındaki Japon sporcumuz bir anda cimnastik akademisinin maskotu da oldu. Anne ve babası Japon olan, iş nedeniyle Türkiye'ye gelen ve halen de Karşıyaka'da oturan ailenin tek çocuklarını Bostanlıspor'a kayıt ettirmelerinden son derece mutlu olduk. Bostanlıspor'un başta cimnastik olmak üzere tüm akademilerinin kapıları herkese açık" dedi.

Bostanlıspor Gizem Kılıçaslan , grubunda yabancı öğrenci bulunmasının sevindirici olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Mina çok sempatik. Yaşına rağmen hareketleri çabuk algılıyor. Uyum sağladı.