Bostancı: "Vahdeddin Han Vatan Haini Olarak Gösterilmemeli"

AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Alp Bostancı, 23 Nisan törenlerinde yaşanan replik krizini değerlendirdi.



Bandırma'daki 23 Nisan törenlerinde bir öğrenci tarafından sunulan replikte Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak için Vahdeddin Han tarafından Anadolu'ya gönderildiğinin söylenmesi tartışmalara yol açmıştı. Siyasi çevreler konu hakkında çeşitli yorumlarda bulunurlarken, AK Parti İlçe Başkanı Alp Bostancı, Vahdeddin'in Han'ın vatan haini olarak gösterilmemesi gerektiğini belirtti.



Bostancı, "Öncelikle Vahdeddin'in vatan haini olarak gösterilmesini kabul etmiyorum. Yapılan programda ne Mustafa Kemal Atatürk küçültülmüş, ne de Vahdettin yüceltilmiştir. Tarihimiz iyi irdelenmelidir. Tarihçilerimiz bu konuda daha derin bilgilere sahiptir. Tarih, yaşayan ve sürekli yenilenen bir bilimdir. Tarih yeniden incelendiğinde, suçlanan kişilerin aslında söylenildiği gibi ihanet içinde olmadıkları tespit edilebilir. Kısacası bu tartışmaların tarihçilere bırakılmasının doğru olacağı kanaatindeyim. Bandırma'nın bu kadar meselesi varken suni gündemlere takılmak doğru olmaz" dedi. - BALIKESİR