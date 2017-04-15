Bostancı: 'Milliyetçiler, Hdp Ile Terör Örgütü Ile Yol Yürümez'

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, "Hayır cephesi, CHP, HDP, terör örgütü ve bir de kendilerini MHP'li muhalifler olarak tanımlayanlardan oluşuyor. Hayır cephesinde kimler var? 'MHP'li muhalifler var' diyorlar. Yanlış. Milliyetçiler, HDP ile terör örgütü ile yol yürümez, bunlar çakma milliyetçi, bunlar kripto milliyetçi. Bunlar milletten üç beş oy çalıp 'Acaba CHP'yi HDP'ye ekleyebilir miyiz' hevesinde olanlar." dedi.



Bostancı, Suluova ilçesinin Orta Mahalle Selimiye Caddesi'nde partisince düzenlenen mitingde halka hitap etti. 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasının Türkiye için dönüm noktası olduğuna işaret eden Bostancı, sağduyulu halkın gerekeni yapacağına inandığını söyledi.



Türkiye'nin gelişme ve kalkınmasını istemeyenlerin "hayır" cephesinde birleştiğini belirten Bostancı, "Hayır cephesi, CHP, HDP, terör örgütü ve bir de kendilerini MHP'li muhalifler olarak tanımlayanlardan oluşuyor. Hayır cephesinde kimler var? 'MHP'li muhalifler var' diyorlar. Yanlış. Milliyetçiler, HDP ile terör örgütü ile yol yürümez, bunlar çakma milliyetçi, bunlar kripto milliyetçi. Bunlar milletten üç beş oy çalıp 'Acaba CHP'yi HDP'ye ekleyebilir miyiz' hevesinde olanlar. Bir tarafta da hep milletle yürüyenler var. Millet laflara değil, icraata bakar, kendi yanında kim yürüyor, ona bakar." ifadelerini kullandı.



Milletin kararının net şekilde sandığa yansıyacağına inandığını dile getiren Bostancı, şunları kaydetti:



"Eyalet gelecek' diyor bu sahtekarlar. Eyalet gelecek olsa PKK'nın, HDP'nin safı neresi olur? Evet cephesi olur. Bunların hepsi yalan, millet yalan olduğunu biliyor. Bizim derdimiz tek bayrak, tek vatan, tek millet, tek devlet, ay yıldızlı bayrağı yükseltmek, milletin geleceği. Bunlar için 'evet'. Diyorlar ki 'Diktatörlük gelecek'. Bu adamlar Menderes için de 'diktatör' dediler, rahmetli Özal için de. Her ikisi de milletin adamıydı. Şimdi milletin adamı Erdoğan için, Cumhurbaşkanımız için 'diktatör' diyorlar. Bunların bütün malzemeleri bu, başka malzemeleri yok."



Mitinge AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Ünek, AK Parti İlçe Başkanı Muhammed Biçer ile vatandaşlar katıldı.