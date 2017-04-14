Bostancı Mahallesi'nin Yollarında Çalışma

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçenin yollarında aralıksız çalışmayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü tarafından Kırkağaç'ın Bostancı Mahallesi'nde asfalt bakım ve onarım çalışması yapıldı.

Yapılan çalışma ile ilgili bilgiler veren Kırkağaç Koordinatörü Ali Rıza Duman, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak Kırkağaç'ın bütün mahallelerine ulaşıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Bostancı Mahallesi'nde asfalt bakım ve onarım çalışması yapıldı. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

