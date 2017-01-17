Bostancı: "Değişen Rejim Değil, Sistemdir"

Ak Parti Bandırma İlçe Başkanı Alp Bostancı, yeni anayasa değişikliğini anlattı.



Bostancı, yaptığı açıklamada, "Mevcut sistemin sadece sıkıntılar ve krizler üretip, darbelere giden yolun önünü açtığı tartışmasız bir gerçekliktir. Parlamenter sistemin yapısından kaynaklı geçmişte oluşan koalisyon hükumetleri ülkeyi istikrarsızlaştırdı, ekonomik krizlere yol açtı. Cumhurbaşkanları ile başbakanlar arasında yaşanan gerilimler ülkeyi güçten düşürdü. Böylesine sıkıntılı bir siyasi tarihimiz söz konusuyken bunları görmezden gelerek yol alamayız. Günü birlik çözümler değil, geleceği gören çözümler üretmek zorunluluğumuz var. Milletimizin ve ülkemizin istiklali, istikbali ve istikrarı için bu düzenlemeler, tarihi öneme sahiptir. Bu anayasa değişikliği ile siyasi istikrar, güçlü iktidar, güçlü yasama, denetim, hızlı karar alma ve uygulamanın; hasılı ülkemizin ve milletimizin güçlü geleceğinin üzerine inşa edileceği temelleri yeniden atıyoruz. Anayasa değişiklik paketi ve cumhurbaşkanlığı sistemi, milletimizin ve ülkemizin doğrudan bekasıyla ilgilidir. Güçlü millet ve güçlü devlet; ancak güçlü yasama, güçlü yürütme, bağımsız ve tarafsız yargıyla olur, korunur. İşte bu manada, bir kez daha diyoruz ki, anayasa değişiklik paketi ve cumhurbaşkanlığı sistemine devletimizin bekası adına evet diyoruz. Değişen rejim değil, sistemdir" diye konuştu. - BALIKESİR