Bosphorus Trio, 29 Nisan'da Aynalı Geçit Sahnesi'nde!



Özgecan Günöz Kızılay, keman



Çağlayan Çetin, viyolonsel



Özgür Ünaldı, piyano



Bosphorus Trio, keman, çello ve piyano için yazılmış geniş bir oda müziği repertuarını dinleyiciyle buluşturmak için can atan üç seçkin müzisyenin, mesafeleri rahatlıkla aşan bağlılıkları ve müziğe olan saygılarıyla kurulmuş, çalışkan, genç ve umut veren yepyeni bir topluluktur. Klasik müziğin en çarpıcı, duygusal ve gösterişli piyanolu trio eserlerini kendi bakış açılarıyla, adeta dünyada ilk kez seslendirircesine yorumlamayı, bunun yanında Türk bestecilerimizin hazinelerini ve bilinmeyen eserleri çarpıcı ve ilham verecek yorumlarıyla konser dinleyicilerinde iz bırakmayı, kayıt projeleriyle ise ölümsüzleştirmeyi hedefleri olarak belirleyen Bosphorus Trio, müziğe, sanata ve kültüre katkı yapabilmek için eşine az rastlanır bir şekilde emek veren, yorulmayan, bıkmayan üç kişi değil, aslında tek bir enstrümandır. Daha şimdiden seçkin müzik çevrelerinden aldıkları olumlu eleştiriler ve konser teklifleri onları daha da cesaretlendirmekte, Marmara'dan dünyaya açılan güçlü bir kültür gemisi olma yolunda adımlar atmaya devam etmektedirler.



Konser Programı



S.Rachmaninov - Trio Elegique No.1 Sol Min.



İ.Baran - Dönüşümler



ARA



F.Mendelssohn - Trio No.1 Re Min. Op.49



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Aynalı Geçit



Mekan Adresi : Meşrutiyet Caddesi Avrupa Pasajı Kat: 2



Başlangıç Saati : 29.04.2017 16: 00: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 18: 00: 00



Kategori : Bosphorus Trio



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır