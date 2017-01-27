Bosnalı Kahraman Aleksic" Unutulmadı

Bosna'daki savaş sırasında, Boşnak komşusu Alen Glavovic'i dört Sırp askerin elinden kurtaran, ancak aynı askerler tarafından dövülerek öldürülen Sırp asıllı Srdjan Aleksic, ölümünün 24. yıl dönümünde anıldı.



Memleketi Trebinje'de düzenlenen törende, Aleksic'in mezarına çiçek bırakıldı.



Srdjan'ın babası Rade Aleksic, bugün sadece oğlu Srdjan'ı değil, genç nesillere dostluğu, iyiliği ve bir arada yaşam için gerekirse canını feda etmeyi öğreten adamı andıklarını söyledi.



İyiliğin yüce bir değer olduğunu ve korunması gerektiğini ifade eden Aleksic, "İyi kalpli ve fedakar olmazsak kötülükten başka bir şeye sahip olamayız. Oğlumun, insanları yardımsever olmaya teşvik eden örnek bir insan olduğuna eminim." dedi.



Trebinje Belediye Başkanı Luka Petrovic de yılın bir gününü, komşusunun hayatını kurtarmak adına kendini hayatını feda eden Srdjan'a hediye etmenin şehir yönetiminin görevi olduğunu belirtti.



Karadağ'da da tören düzenlendi



Karadağlı Boşnaklar Forumu tarafından da başkent Podgorica'daki Srdjan Aleksic Bulvarı'nda anma töreni düzenlendi.



Karadağlı Boşnaklar Forumu Başkanı Husein Ceno Tuzovic, Bosna'daki savaşın kahramanlarından biri olan Srdjan'ın unutulmaması gerektiğini söyledi.



Forumun kurucusu Rifat Rastoder de her yıl Srdjan'ı anarak onun gibi masum insanların öldürülmesine ve insanın savaşta dahi insanlığını koruyabileceğine dikkat çekmek istediklerini dile getirdi.



Podgorica Belediye Meclisi Başkanı Djordje Suhih ise Srdjan Aleksic'i "karanlık bir dönemin ışığı" olarak nitelendirdi.



Srdjan Aleksic kimdir?



Bosna'daki savaşta, ülkenin güneyindeki Trebinje şehrinde yaşayan Sırp asıllı Srdjan Aleksic, 21 Ocak 1993'te, dört Sırp asker tarafından öldüresiye dövülen Boşnak komşusu Alen Glavovic'i kurtarmak için olaya müdahale etmiş, ancak bu müdahale hayatına mal olmuştu.



Glavovic'i Sırp askerlerin elinden kurtaran Aleksic, kendi milletinden askerler tarafından dövülerek hastanelik edilmiş, tüm müdahalelere rağmen 27 Ocak 1993'te yaşamını yitirmişti.



Aleksic'in Sırp askerlerin elinden kurtardığı komşusu Glavovic, halen ailesiyle birlikte İsveç'te yaşamını sürdürüyor. Glavovic, her yıl Trebinje'ye gelerek hayatını kurtaran Srdjan'ın mezarını ve babası Rade'yi ziyaret ediyor.



Bosna'daki savaşın sembol isimlerinden biri olan Aleksic'in adı, sadece Bosna Hersek'te değil, birçok bölge ülkesinde caddelere verilirken, Sırp yönetmen Srdjan Golubovic de Aleksic'in yaşadıklarının kurgulandığı "Çemberler" isimli bir film yapmıştı.