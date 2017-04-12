Bosnalı gazilerden "evet"li destek



ERZURUM - Bosna Hersek'ten Erzurum'a gelen bir grup Bosnalı gazi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingine katılarak, "Geleceğimize evet" dediler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstasyon Meydanında halka hitap ettiği sırada alandaki yerlerini alan Bosnalı gaziler, evet oyuna destek verdiler.

Bosna Hersek'ten Erzurum'a geldiklerini ifade Bosnalı gaziler, "Türkiye'mize, Türk milletine biz de destek vermeye geldik. 1992 yılında 1995 yılında biz Bosna'da katliam yaşadık. O dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Sayın Erdoğan, hastanemize gelerek bizi gazilerimizi ziyaret etti. Bizim için çok değerli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bizde bugün ona destek için buradayız" dediler.