Bosnalı Bakandan Aa'ya Ziyaret

Bosna Hersek İnsan Hakları ve Mülteciler Bakanı Semiha Borovac, Anadolu Ajansı'nın (AA) başkent Saraybosna'daki ofisini ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.



AA'nın Boşnakça, Hırvatça, Sırpça (BHS) Editörü Hakan Çelik, kurumun çalışmaları hakkında Borovac'ı bilgilendirirken, Bosnalı bakan çalışanlarla da sohbet etti.



Başında bulunduğu bakanlık ile AA arasındaki işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Borovac, bu işbirliğinin devam etmesi temennisinde bulundu.



Bosna Hersek'te 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşın ardından ülkeye geri dönen vatandaşların durumunu değerlendiren Borovac, bu noktada en büyük sorunun evlerine dönen bu kişilerin sahip oldukları hakların henüz belirlenmemesi olduğunu ifade etti.



İnsan hakları alanında Türkiye ile işbirliğine de değinen Borovac, iki ülke arasında bu alanda imzalanmış bir bildiri bulunduğunu ve bu konuda tecrübe paylaşımında bulunulması gerektiğini kaydetti.



Borovac, Türkiye'nin çok sayıda sığınmacıya kapılarını açtığına işaret ederek, "Sığınmacılara kapılarını açan ülkeleri daima desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin diaspora ile işbirliği konusunda model teşkil eden bir ülke olduğunu vurgulayan Borovac, "Bu konuda Türkiye'yi örnek aldığımızı belirtmek isterim." dedi.



AA BHS Editörü Çelik, ziyaretin sonunda Borovac'a "AA 2016 Yıllığı" ve "Dakika Dakika FETÖ'nün Darbe Girişimi Kitapçığı" takdim etti.