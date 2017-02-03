Bosnalı Bakan Hamamönü'nde

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelerek 'Eğitim İşbirliği Anlaşması'na imza atan Bosna Hersek Sivil İşleri Bakanı Adil Osmanoviç ve beraberindeki heyet, Hamamönü'nü ziyaret etti.



Altındağ Belediyesinden yapılan açıklamada, Ankara'ya gelen yabancı heyetlerin ilk gezi durağı olan ve dünyanın her yerinden ziyaretçilerin büyük ilgisini çeken Hamamönü'nün, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen yabancı heyetlerin de bir numaralı gezi durağı olmaya devam ettiği belirtildi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen ve 'Eğitim İşbirliği Anlaşması'na imza atan Bosna Hersek Sivil İşleri Bakanı Adil Osmanoviç ve beraberindeki heyetin de, Ankara'nın tarihini yakından tanımak için Hamamönü'nü tercih ettiği kaydedildi.



Heyet Hamamönü'ne hayran kaldı



Bosna Hersek Sivil İşler Bakanı Adil Osmanoviç, Sivil İşler Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Adnan Husiç, Bakan Koruması ve Danışmanı Refik Dzafo ve Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili ve Daire Başkanı Mehmet Ali Akdağ'dan oluşan heyetin Hamamönü'ne hayran kaldığı ifade edildi.



Kabakçı Konağı'nda çay içen ve Hamamönü sokaklarında kısa bir gezinti yapan Boşnak heyetin Hamamönü'nün geçirdiği değişim hakkında bilgi alan, Hamamönü'nün restorasyon öncesi ve sonrasına ait fotoğraflarını görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Boşnak Bakan'ın Altındağ Belediyesine ve Başkan Tiryaki'ye tebriklerini ilettiği belirtildi. Heyet, Bosna-Hersek Kardeşlik Çeşmesi önünde fotoğraf çektirdi. - ANKARA