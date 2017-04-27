Boşnaklar Küçükköy-Ayvalık'ta Buluşuyor

Dernek Başkanı Gül 'Türkiye'de yaşayan boşnakları her yıl boşnakların yoğun yaşadığı yerde buluşturmayı yılda bir kez bile gerçekleştirmek bizleri mutlu ediyor'.

İzmir Bosna Sancak Dernek Başkanı Abdullah Gül gerçekleştirecekleri etkinlikle ilgili şunları söyledi;

Amacımız Türkiyede yaşayan Boşnak hemşehrilerimizi yılda bir kezde olsa buluşturmak ve bu geleneği Sürdürmek İzmir Bosna Sancak Derneği olarak bizleri mutlu ediyor. Düzenlediğimiz bu buluşma gecelerini her yıl ege bölgesinde boşnakların yoğun yaşadığı yerlerde gerçekleştirmemizin bir başka nedenide o bölgeyi tanıtmak, bu yıl düzenlediğimiz buluşma gecesini Balıkesir İli Ayvalık İlçesine bağlı Küçükköy'de yapıyoruz.

Bu gecemize Karadağ Ankara Büyükelçisi Branko Miliç, Sırbistan İstanbul Başkonsolosu Zoran Markoviç, Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç, Bosna Hersek İstanbul Başkonsolosu Began Muhiç, Bosna Hersek İzmir Fahri Konsolosu Kemal Baysak, Sancak Dostları Platformu Başkanı Salih Akgül de katılacak.

6 Mayıs Cumartesi akşamı gerçekleştireceğimiz gecede Boşnakların sevdalinka özlemlerini bir nebzede olsa gidereceğiz, yöresel oyunlarımızında oynanacağı bu gece Türkiyede yaşayan boşnakların bir birlerine dahada kaynaşmalarını sağlıyor.

Pazar günü Küçükköylü boşnak hemşehrilerimizin düzenleyeceği 'Teferiç'e de katılacağız. Küçükköy meydanında gerçekleşecek bu etkinlik'te yöresel yemeklerin tanıtımının yanı sıra geleneksel boşnak kıyafetleri defilesi yapılacak.

Yine Pazar günü Küçükköy'ün meydanında 'Boşnakların Tarihi' nin anlatılacağı bir konferans gerçekleşecek. Özkul Çobanoğlu Moderatörlüğü'nde gerçekleşecek konferansta, Nusret Sancaklı, Asker Kantari, Bayram Ertuğral ve Berrin Akın'da konuşmacı olarak katılacak.

Bu Boşnakların buluşma gecesine bütün Boşnak hemşehrilerimizi bekliyoruz dedi.