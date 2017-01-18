Boşnakça Eğitim, 2. Dersle Devam Etti

Bosna Hersek Federasyonu Bosna-Podrinje Kantonu Pedagoji Kurumu Başkanı Dika Makota, Türkçe ve Boşnakça'nın seçmeli ders olarak okutulmasına ilişkin, "Kendimi Türkiye'de çok güvende hissediyorum. Buraya geldiğim için son derece mutluyum. Bu kadar çocuğun Boşnakça konuşması bizi mutlu ediyor." dedi.



Makota, Türkiye'de Boşnakça'nın seçmeli ders olarak okutulması çerçevesinde, Bayrampaşa Mehmet Akif İnan Ortaokulu'nda ders verdi.



Anadillerin seçmeli ders olarak okutulmasından son derece memnun olduğunu anlatan Makota, 2015'te imzalanan protokolle farklı bir aşamaya geçildiğini söyledi.



Makota, dil öğretiminde bütün hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, "Biz kendimizi tamamen hazırladık. bir yıldır ilk ve ortaokulda Türkçe seçmeli ders olarak okutuluyor. İnşallah burada da hazırlıkları tamamlayıp yolumuza devam edeceğiz. Kendimi Türkiye'de çok güvende hissediyorum. Buraya geldiğim için son derece mutluyum. Bu kadar çocuğun Boşnakça konuşması bizi mutlu ediyor. Bu sınıfta Bosna'ya olan duyguları gördüm. Türk ve Boşnak kardeşliği açısından önemli bir konu bu." diye konuştu.



Bosna Hersek Federasyonu Zenitsa Doboy Kanton Bakanı Mensur Sinanovic ise 2015'te atılan imzanın eğitim, kültür ve spor alanındaki ilişkileri daha çok geliştirdiğini söyledi.



Sinanovic, bu alandaki ilişkilerin protokolden çok önce başladığını hatırlatarak, şunları kaydetti:



"Türkiye'ye 7 kez geldim. Hem bakan hem de turist olarak geldim. Her gelişimde Türk halkıyla birlikte olmaktan son derece mutluluk duyuyorum. Çocuklarımızın, yeni neslin Boşnakça öğrenecek olması, bize verdiğiniz değeri gösteriyor. Ayrıca Bosna'da Türkçe öğretilen 7 kantondan birinden geliyorum. Savaş yıllarından itibaren Türkçe kurslarda öğretilmeye başlanmıştı."



Yunus Emre Enstitüsü Saraybosna Müdürü Mehmet Akif Yaman ise 1996'da Türk temsil heyetinin attığı temellerin meyvesinin alındığını söyledi.



Çalışmaların 2011'de Yunus Emre Enstitüsüyle hız kazandığını aktaran Yaman, şöyle devam etti:



"Türkçe dersleri, okullarda seçmeli derslere dönüştü. Üç kantonda başlayan Türkçe dersleri, bugün 7 kantonda 7 binin üzerinde öğrenciye ulaşmış durumda. Bugün itibarıyla da 2 bin 500- 3 bin öğrenciyi de mezun ettik. Yaklaşık 10 bin öğrenci Türkçe öğrendi ve öğrenmeye devam ediyor. 2015'te imzalanan protokol bunun bir mihenk taşıydı. Yunus Emre Enstitüsünün gayretleriyle hayata geçen projeye, Milli Eğitim Bakanlığı ve Bosna Hersek Eğitim Bakanlığının dahil olmasıyla çok hızlı bir şekilde ilerlemeye başladı."



Saraybosna Kantonu Bakanı Elvir Kazazovic, Bosna-Podrinje Kantonu Bakanı Damir Zuga, Saraybosna Pedagoji Kurumu Başkanı Dina Borovina da derste hazır bulundu.



Öte yandan, bazı öğrenciler derste Boşnakça şarkılar seslendirdi.



Bosna Hersek ve Türkiye arasında 2015'te imzalanan protokolle, anadillerin seçmeli ders olarak okutulması kararı alınmıştı. Bu çerçevede Bosna Hersek'te Türkçe öğretilen 85 okul için İstanbul'da da kardeş okul protokolü imzalanmıştı.

İş birliği kapsamında 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren Türkiye'de Boşnakça, seçmeli ders olarak okutulacak.



Ayrıca Bosna Hersek'te Türkçe öğretilen 85 okula, 53 okul daha eklenecek ve Türkçe seçmeli ders olarak öğretilmeye devam edecek.